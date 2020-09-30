ميركل تدافع أمام المعارضة عن سياسة حكومتها بشأن كورونا

دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء، عن تعامل حكومتها مع أزمة تفشي "فيروس "كورونا" أمام البرلمان، قائلة إنها تعاملت مع النجاحات والإخفاقات بشكل جيد بالمقارنة بمثيلاتها.واتهم حزب المعارضة الأكبر "البديل من أجل ألمانيا" اليميني ميركل خلال جلسة الموازنة باستغلال الأزمة لإنفاق أموال دافعي الضرائب والترويج لما وصفه بأنه "اشتراكية الكورونا"، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.من جانبها، رفضت ميركل الاتهام، مشيرة إلى أنه على الرغم من تقديم حزمة تحفيز غير مسبوقة وخرق قواعد الاقتراض السابقة إلا أن ألمانيا لا زالت لديها أدنى نسبة دين عام بين مجموعة الدول السبع الصناعية.كما حذرت ميركل المواطنين قائلة إن الوباء لم ينتهي بعد، خاصة مع قدوم الشتاء والخريف، مضيفة أن قواعد النظافة والتباعد الاجتماعي لا تحمي فقط كبار السن أو الفئة المعرضة للخطر ولكن المجتمع الألماني المفتوح الحر ككل.يشار إلى أن ألمانيا مثل كثير من دول الاتحاد الأوروبي تواجه ارتفاعا في حالات الإصابة خلال الأسابيع الأخيرة، وتظهر الإحصاءات تسجيل 1798 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات منذ بداية الأزمة إلى 289 ألفا و219 حالة، وتقف إحصائية الوفيات عند 9500 شخص وهي ربع المعدلات في بريطانيا وإيطاليا.