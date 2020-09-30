تحديد هوية الفتاة ضحية التحرش الجماعي بمدينة نصر
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:48 م
هدير مصطفيطباعة
قال مصدر أمني إن الفتاة ضحية التحرش الجماعي بمدينة نصر تحمل جنيسة إحدى الدولة الأفريقية، وتم تحديد هويتها، موضحا أنها فوجئت بـ 7 شباب يحاولون التحرش بها في وقت متأخر من الليل أثناء عودتها من عملها، وذلك عقب فحص الكاميرات.
ورصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر محاصرة عدد من الشباب لفتاة تقف بجوار "توكتوك" والتحرش بها جسديا وسط صراخات استغاثة منها.
وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إن الفيديو تم التقاطة بزهراء مدينة نصر وعدد من هؤلاء الشباب يعملون سائقي "تكاتك"، فيما يقوم رجال المباحث بفحص الفيديو للوقوف على حقيقته وضبط المتورطين في الواقعة.
ورصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر محاصرة عدد من الشباب لفتاة تقف بجوار "توكتوك" والتحرش بها جسديا وسط صراخات استغاثة منها.
وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إن الفيديو تم التقاطة بزهراء مدينة نصر وعدد من هؤلاء الشباب يعملون سائقي "تكاتك"، فيما يقوم رجال المباحث بفحص الفيديو للوقوف على حقيقته وضبط المتورطين في الواقعة.