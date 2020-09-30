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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحديد هوية الفتاة ضحية التحرش الجماعي بمدينة نصر

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:48 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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قال مصدر أمني إن الفتاة ضحية التحرش الجماعي بمدينة نصر تحمل جنيسة إحدى الدولة الأفريقية، وتم تحديد هويتها، موضحا أنها فوجئت بـ 7 شباب يحاولون التحرش بها في وقت متأخر من الليل أثناء عودتها من عملها، وذلك عقب فحص الكاميرات.

ورصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر محاصرة عدد من الشباب لفتاة تقف بجوار "توكتوك" والتحرش بها جسديا وسط صراخات استغاثة منها.

وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إن الفيديو تم التقاطة بزهراء مدينة نصر وعدد من هؤلاء الشباب يعملون سائقي "تكاتك"، فيما يقوم رجال المباحث بفحص الفيديو للوقوف على حقيقته وضبط المتورطين في الواقعة.

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