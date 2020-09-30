اكتشاف بحيرات مياه مالحة على سطح المريخ

اكتشف علماء إيطاليون مجموعة من البحيرات المالحة تحت الأنهار الجليدية في القطب الجنوبي للمريخ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.وفقًا لمجلة Nature Astronomy، تم الاكتشاف بالاستناد إلى بيانات من المسبار المداري Mars Express التي تم الحصول عليها في الفترة من 2010 إلى 2019.ويقدر الباحثون أن المجموعة تتكون من أربعة مسطحات مائية، أكبرها يقع في الوسط ويبلغ عرضه 30 كيلومترًا. تقع البحيرات على عمق كيلومتر ونصف.قال المختصون في بيان: "نفترض أنها مليئة بمحلول ملحي كثيف من البركلورات، والذي يفترض أنه يظهر بشكل دوري في المناطق القطبية من الكوكب".يلاحظ العلماء أن وجود الماء السائل يزيد من احتمالية وجود حياة جرثومية على المريخ أو تحت سطحه، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد الفرضية.