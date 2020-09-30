خبيرة موضة: العبايات الملونة موضة 2021
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:16 ص
هويدا سعيدطباعة
ارتداء العباية السوداء من أشهر الملابس التي انتشرت خلال الفترة الماضية خاصة بين الشباب، تميزت بأشكال تناسب كل الأعمار.
وقالت خبيرة الموضة دينا أسماعيل في تصريحات خاصة للدستور، إن موضة العبايات السوداء ٢٠٢١ لا تختلف عن العام السابق كثيرا،موضحة أن هناك أنواع جديدة ذات نقاشات مختلفة، وأقمشة تعطي مظهر جذاب وهى كالتالي:
١- عبايات مفتوحة.
تتميز بالسهولة في ارتدائها، منتشرة بصيحات الموضة خلال أعوام سابقة.
٢-عبايات مطرزة.
الوان تطريز وأشكال مختلفة.
٣- عبايات مطرزة بالطول.
تتميز بالأناقة وهي من العبايات المنتشرة بشكل كبير.
٤- عبايات بالديل الواسع.
تتميز بأنها ضيقة من أعلي وواسعة من أسفل.
٥- عبايات ملونة.
عبايات شبابي مفتوحة من الأمام منتشرة بين الفتيات ويتم ارتداءها بارتداء بنطلون وبلوزة تحتها مع ارتداء كعب وهي تناسب المناسبات.
٦- عبايات بكم واسع.
هي ضمن موضه٢٠٢١ ويطلق عليها أسم العبايات الخليجيه وتتميز بالشياكة، يمكن ارتدائها في المناسبات المختلفة.
انواع قماش عبايات عام ٢٠٢١.
عبايات شيفون.
عبايات ستان.
عبايات كيتان.
وقالت خبيرة الموضة دينا أسماعيل في تصريحات خاصة للدستور، إن موضة العبايات السوداء ٢٠٢١ لا تختلف عن العام السابق كثيرا،موضحة أن هناك أنواع جديدة ذات نقاشات مختلفة، وأقمشة تعطي مظهر جذاب وهى كالتالي:
١- عبايات مفتوحة.
تتميز بالسهولة في ارتدائها، منتشرة بصيحات الموضة خلال أعوام سابقة.
٢-عبايات مطرزة.
الوان تطريز وأشكال مختلفة.
٣- عبايات مطرزة بالطول.
تتميز بالأناقة وهي من العبايات المنتشرة بشكل كبير.
٤- عبايات بالديل الواسع.
تتميز بأنها ضيقة من أعلي وواسعة من أسفل.
٥- عبايات ملونة.
عبايات شبابي مفتوحة من الأمام منتشرة بين الفتيات ويتم ارتداءها بارتداء بنطلون وبلوزة تحتها مع ارتداء كعب وهي تناسب المناسبات.
٦- عبايات بكم واسع.
هي ضمن موضه٢٠٢١ ويطلق عليها أسم العبايات الخليجيه وتتميز بالشياكة، يمكن ارتدائها في المناسبات المختلفة.
انواع قماش عبايات عام ٢٠٢١.
عبايات شيفون.
عبايات ستان.
عبايات كيتان.