خبيرة موضة: العبايات الملونة موضة 2021

١- عبايات مفتوحة.



٢-عبايات مطرزة.



٣- عبايات مطرزة بالطول.



٤- عبايات بالديل الواسع.



٥- عبايات ملونة.



٦- عبايات بكم واسع.



انواع قماش عبايات عام ٢٠٢١.



ارتداء العباية السوداء من أشهر الملابس التي انتشرت خلال الفترة الماضية خاصة بين الشباب، تميزت بأشكال تناسب كل الأعمار.وقالت خبيرة الموضة دينا أسماعيل في تصريحات خاصة للدستور، إن موضة العبايات السوداء ٢٠٢١ لا تختلف عن العام السابق كثيرا،موضحة أن هناك أنواع جديدة ذات نقاشات مختلفة، وأقمشة تعطي مظهر جذاب وهى كالتالي:تتميز بالسهولة في ارتدائها، منتشرة بصيحات الموضة خلال أعوام سابقة.الوان تطريز وأشكال مختلفة.تتميز بالأناقة وهي من العبايات المنتشرة بشكل كبير.تتميز بأنها ضيقة من أعلي وواسعة من أسفل.عبايات شبابي مفتوحة من الأمام منتشرة بين الفتيات ويتم ارتداءها بارتداء بنطلون وبلوزة تحتها مع ارتداء كعب وهي تناسب المناسبات.هي ضمن موضه٢٠٢١ ويطلق عليها أسم العبايات الخليجيه وتتميز بالشياكة، يمكن ارتدائها في المناسبات المختلفة.عبايات شيفون.عبايات ستان.عبايات كيتان.