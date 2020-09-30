روسيا: العملية العسكرية في سوريا ضرورية لهزيمة تنظيم داعش

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، أهمية العمليات العسكرية الروسية في سوريا، مشيرا إلى أنها ساعدت في الحفاظ على الدولة السورية وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي.وقال شويجو، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "كانت المهمة الروسية في سوريا ضرورية، وكان قرار بدء العملية العسكرية صحيحا، وربما كان الخيار الوحيد"، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة للعملية العسكرية الروسية في سوريا.وأضاف وزير الدفاع الروسي: "في مرحلة ما بات من الواضح أن تنظيم داعش يشكل تهديدا ليس فقط على المنطقة برمتها، لكن على العالم كله بما في ذلك روسيا، فقد كان هذا التنظيم يخطط لإجبار البشرية بأكملها على الخضوع لقواعده".وأوضح شويجو، أنه بدعم الطيران الروسي تمكنت القوات المسلحة السورية من تحرير 1024 منطقة مأهولة من الإرهابيين، ونتيجة لذلك استعادت القوات الحكومية وقوات الدفاع الذاتي السيطرة على أكثر من 88% من الأراضي السورية.وذكر شويجو، أن روسيا تمكنت من منع انهيار الدولة السورية ووقف الحرب الأهلية وهزيمة تنظيم داعش وتوجيه ضربة كبيرة لشبكة الإرهاب الدولي بأكملها، من خلال تعطيل قنوات إمدادها، كما مُنع أكثر من 3 آلاف من حاملي جوازات السفر الروسية الذين انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا من العودة إلى روسيا لمواصلة أنشطتهم الإرهابية، فمن وجهة النظر الجيوسياسية تمكنت روسيا من الحفاظ على توازن القوى في الشرق الأوسط لتصبح ضامنًا رئيسيًا للأمن الإقليمي.وقال وزير الدفاع الروسي، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلف الجيش بالقضاء على الجماعات الإرهابية في سوريا ومنع الإرهابيين من أصل روسي من العودة، والمهمة التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة، قبل 5 سنوات تم إنجازها بنجاح، لم يعد تنظيم داعش الإرهابي الدولي موجودا في سوريا، ولم ينجح أي من الإرهابيين في شق طريقه إلى روسيا، مؤكدا أن تنظيم داعش هزم بشكل كامل في سوريا.وأشار شويجو، إلى أن النتيجة المهمة الأخرى للعملية الروسية تتمثل في وضع "حاجز موثوق به" يمنع الجماعات الإرهابية من الانتشار إلى مناطق أخرى خاصة الدول المجاورة.إلى جانب ذلك أظهرت العملية في سوريا قدرة روسيا على الدفاع بنجاح عن المصالح الوطنية في أي مكان في العالم، واستعدادها لتقديم الدعم العسكري لحلفائها وشركائها، وعززت العملية دور روسيا على الساحة الدولية، وأحبطت محاولة خصومها عزل روسيا سياسيًا ودبلوماسيًا، حسب قوله.وذكر وزير الدفاع الروسي، أنه منذ بدء العملية قُتل في سوريا أكثر من 133 ألف إرهابي، وتم تدمير 133 ألفا و542 منشأة إرهابية، ونفذت طائرات القوات الجوية الروسية أكثر من 44 ألف طلعة جوية قتالية منذ بدء العملية، يُشار إلى أنه استمرت المرحلة النشطة من العملية العسكرية الروسية 804 أيام من 30 سبتمبر 2015 إلى 11 ديسمبر 2017.وقبل بدء العملية سيطر الإرهابيون على أكثر من 70% من الأراضي السورية، وكانوا يتقدمون في جميع الاتجاهات، بينما اضطرت القوات الموالية للحكومة إلى الانسحاب.