«شيري هانم وزمردة)» و«سيدة المحكمة».. أبرز محاكمات اليوم

- الحكم علي «شيري هانم وابنتها زمردة»



- محاكمة سيدة المحكمة المتهمة بالاعتداء على ضابط شرطة



- الحكم على المتهمين بنشر إجابات امتحانات الثانوية العامة



- الحكم على عامل رخام هتك عرض ابنته في البساتين



- إعادة محاكمة عامل بمكتبة طبع وتداول المصحف الشريف بدون ترخيص



تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، عدد من محاكمات الرأي العام أبرزها محاكمة شيري هانم ونجلتها في الاعتداء على قيم الأسرة المصرية، والحكم على المتهمين بنشر إجابات امتحانات الثانوية العامة، وإعادة محاكمة عامل بمكتبة طبع وتداول المصحف الشريف بدون ترخيص.تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الحكم على شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، المعروفين باسم «شيري هانم وبنتها زمردة»، في اتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري.وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمتيْنِ «شريفة» -وشهرتها «شيري هانم»- و«نورا» -وشهرتها «زمردة»- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.تنظر محكمة جنح النزهة محاكمة المستشاره نهى الإمام بتهمة التعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة.وكان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء تادية وظيفته وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية.ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الحكم على المتهمين بنشر إجابات امتحانات الثانوية العامة خلال يوليو 2020 على «واتس اب».كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين «عبد الله. م»، «مصطفى. م»، «شريف. أ»، «أحمد. ف»، فى غضون شهر يوليو الماضى بنشر وترويج أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة أثناء عقد لجان تلك الامتحانات بقصد تمكين الطلبة من الغش بأن أنشئوا واستخدموا حسابات خاصة على تطبيق «واتس اب» على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمة.وبعرض الأوراق على النائب العام أمر بضبط وتفتيش المتهمين وتم ضبط المتهم مصطفى.م أثناء نزوله من مسكنه بتاريخ 18 يوليو 2020 وبتفتيشه احترازيا عثرت معه على تليفون محمول ذهبى اللون وتم اصطحابه لمقر هيئة الرقابة الإدارية وتحرير محضر الضبط للعرض على النيابة العامة وكذلك ضبط باقى المتهمين.تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع،الحكم على عامل رخام بتهمة هتك عرض ابنته.يصدر الحكم برئاسة المستشار علاء كمال البيلي وعضوية المستشارين ممدوح وحيد صادق ومحمد ياسين محمد وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.كشف قرار الإحالة قيام المتهم «ياسر. ع»، عامل رخام، بمواقعة كريمته الطفلة المجني عليها مني ياسر بغير رضاها منتزعا لمشاعر الأبوة، منتهكا برائتها وضعف حيلتها فدخل إلى غرفة نومها حال استغراقها في أحلام طفولتها وتحسس عموم جسدها، معاشرا إياها معاشرة الأزواج مفضا لغشاء بكارتها.تنظر محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 جنوب المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري، إعادة محاكمة عامل بمكتبة؛ لاتهامه بطبع وتداول مطبوعات المصحف الشريف بدون ترخيص في السيدة زينب.تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري واسامة محمد وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح.وتبين أن المتهم وآخر مجهول طبعا وتداولا مطبوعات المصحف الشريف بدون ترخيص وتصريح من الجهة المختصة وهو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على النحو المبين بتقرير الجهة.كما أن المتهم لم يودع نسخة من الكتب المطبوعة والمعروضة بدار الكتب والوثائق قبيل عرضها.