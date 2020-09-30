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لماذا أضحكت مناظرة ترامب وبايدن 9 آلاف أمريكى؟

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:25 ص
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
كتب - عبد الرحمن جميل
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انتهت المناظرة حامية الوطيس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، لكنها أمتعت الكثير من المتابعين حيث قام ما يقرب من 9 الآف أمريكي بالضغط على إيموشن الضحك أثناء البث المباشر للمناظرة بعد أن تبادل الطرفان الهجوم على الآخر.

وبدأت سخونة الجولة تشتعل عندما وصف بايدن ترامب بأنه ألعوبة بيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليتهمه ترامب بأنه ـ"دمية في يد اليسار الراديكالي".

وفي الوقت الذي وصف فيه بايدن ترمب بالـ"المهرج" وصف الأخير الأول بأنه "لا يمتّ أيضًا إلى الذكاء بصلة".

وأتهم ترامب، هانتر نجل جو بايدن بتلقي 3.5 مليون دولار من الروس، فيما رد والده بأن "لا شيء من هذا يُصدق"، ووصف ترمب بأنّه "كذّاب"، وقال "أخرس يا رجل".

كما اتهم بايدن ترامب بأنه متهرب من الضرائب وأنه يدفع أقل مما يدفعه معلم في مدرسة، رد ترامب بأنه دفع ملايين الدولارات كضرائب في 2016 و 2017.

وقال ترامب إن "الديمقراطيون لو كانوا في الحكم لمات مليون أميركي بسبب فيروس كورونا" رد بايدن بوصفه أنه: "أسوأ رئيس شهدته أمريكا".

وانتقد ترامب بايدن لدوره في صياغة قانون الجريمة لعام 1994، ورد بايدن بأن: قضايا العرق وموقف ترامب من اليمين المتطرف هو ما جعله يقرر خوض الانتخابات.

وانطلقت أول مناظرة رئاسية بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي، جو بايدن، فى كليفلاند فى أول لقاء من ثلاثة سيجمع بين المرشحين للسباق الانتخابي لعام 2020.

ووصلت المناظرة لنهايتها دون حديث مرشحَي الرئاسة عن قضايا السياسة الخارجية واكتفوا بالمشكلات الداخلية سواء: الاقتصاد والكورونا والعنصرية والتصويت على الانتخابات.

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