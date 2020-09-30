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عالم

ترامب: بايدن يريد أن يدمر الولايات المتحدة بإغلاق اقتصادها

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:22 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن بسبب رغبته في إغلاق الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى إذا كان هناك ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وخلال أول مناظرة تلفزيونية مباشرة، قال ترامب:"لقد تعلمنا الكثير لكنه يريد أن يغلقها.. المزيد من الناس سيتضررون من الإغلاق".

وأضاف ترامب عن نهج بايدن في الانفتاح الاقتصادي:"سيغلقها مرة أخرى وسيدمر هذا البلد."

وقال ترامب إن الديمقراطيين يسعون لإبقاء الاقتصاد الأمريكي مغلقًا إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية للإضرار بفرص إعادة انتخابه، مضيفًا "إنه أمر سياسي".

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