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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

8 مصابين في حادث تصادم بالبحيرة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:33 م
حادث تصادم
حادث تصادم
البحيرة معوض هويدى
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أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى بطريق "دمنهور - الرحمانية"، أمام قرية حسن خير بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى توناية بطريق "الرحمانية - دمنهور".

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمي، وهم كل من: "رجاء صبحى سعيد الجمل 27 سنة، أمل عبد السلام على 40 سنة، عيد فارس الفار 35 سنة، محمود عبد العزيز المزين 38 سنة، إيمان خالد محمد 11 سنة، خالد محمد رزق 36 سنة، هناء صبحي 27 سنة، إيمان رضا محمد 30 سنة"، وجارى عمل الإسعافات الأولية وتم عمل اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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