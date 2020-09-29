تعليق الأنشطة الثقافية 3 أيام حدادًا على أمير الكويت

قررت وزارة الثقافة تعليق الأنشطة والفعاليات لمدة ثلاثة أيام حتى غروب شمس الخميس الأول من أكتوبر.جاء ذلك تنفيذا لقرار الدولة المصرية بإعلان الحداد العام حزنا على رحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقطع التليفزيون الرسمي الكويتي بثه ليذيع آيات من القرآن الكريم.وأعلنت الكويت في 18 يوليو الماضي نقل بعض صلاحيات أمير البلاد لولي عهده نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، إثر دخول الأمير المستشفى.ومنذ 23 يوليو، مكث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج الطبي بعد جراحة خضع لها في الكويت.وأجرى الصباح عام 2019 رحلة علاجية في الولايات المتحدة استمرت 6 أسابيع، تخللها إلغاء لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب وضعه الصحي.وولد الشيخ صباح الأحمد في 16 يونيو عام 1929، ودخل «المدرسة المباركية» ومن ثم أُوفد إلى بعض الدول لا سيما الأجنبية منها للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية التي ساعدته في ممارسة العمل بالشأن العام.