كندا تفرض عقوبات على حكومة بيلاروسيا

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على مسؤولي حكومة بيلاروسيا، بما في ذلك الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.وذكر بيان صادر من الخارجية الكندية "بالتنسيق مع المملكة المتحدة ودعما لشعب بيلاروسيا، تفرض كندا عقوبات على مسؤولي حكومة بيلاروسيا، بما في ذلك ألكسندر لوكاشينكو، ويتم اتخاذ هذه الإجراءات بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة."وأضاف البيان أنه منذ الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2020، "شنت حكومة بيلاروسيا حملة منهجية من القمع والعنف الذي ترعاه الدولة ضد الاحتجاجات العامة وأنشطة جماعات المعارضة."والعقوبات التي تم الإعلان عنها اليوم هي جزء من جهد دبلوماسي أوسع من قبل كندا لإيجاد طريقة نحو تغيير إيجابي في الوضع الحالي في بيلاروسيا، وتشمل هذه الجهود المبذولة لدعم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والدعوة إلى حرية وسائل الإعلام ودعم المجتمع المدني.