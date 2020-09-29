الرئيس العراقي ناعيًا أمير الكويت: الزعيم الحريص على مصالح شعوب المنطقة

نعى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 91 عاما.وقال صالح، وفقا لتصريحات قناة العربية: "أمير الكويت كان الأخ الكبير والزعيم الحريص على شعوب المنطقة".فيما أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الشيخ الصباح ساهم في تعزيز مسيرة العراق الجديد.وفي سياق متصل، نعى ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان، وفاة الأمير الكويتي صباح، اليوم، بعد صراع مع المرض.