مجلس الشورى البحريني يدين استهداف إيران للسعودية

أدان مجلس الشورى البحريني، اليوم، التدخلات الإيرانية ومحاولات الاستهداف المستمرة للسعودية، مؤكدا دعمه ومساندته موقف البحرين الثابت بالوقوف صفا واحدا مع المملكة السعودية ضد أي اعتداء ينال من أمنها واستقرارها، والذي هو تهديد في الوقت ذاته للأمن والسلم الإقليمي.وأشاد مجلس الشورى، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، بالإنجاز الأمني الذي حققته السعودية من خلال تمكن رئاسة أمن الدولة من الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران، تضمنت طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في منزل سكني ومزرعة.وأشاد المجلس بمستوى الكفاءة واليقظة التي تمتلكها أجهزة الأمن بالسعودية، مؤكدا أن السلوك العدائي الذي تنتهجه إيران يتطلب وقفة جادة على كافة المستويات والصعد، خاصة في ظل الاستهداف الواضح لسلامة الأبرياء، بما يتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة.