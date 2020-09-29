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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يستقبل مفوض الدولة الجديد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:17 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المستشار أحمد عوض بسيوني أبوليلة، مفوض الدولة الجديد، وذلك عقب استلامه مهام عمله بالديوان العام للمحافظة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله الجديدة.

كما وجّه المحافظ الشكر للمستشار محمد شوقي محمد أبوالعينين، على تأدية عمله كمفوض الدولة خلال الفترة السابقة، متمنيًا له دوام النجاح، مثمنًا الدور الذي قام به خلال الفترة السابقة داخل محافظة الغربية.
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

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