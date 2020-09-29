محافظ الغربية يستقبل مفوض الدولة الجديد

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المستشار أحمد عوض بسيوني أبوليلة، مفوض الدولة الجديد، وذلك عقب استلامه مهام عمله بالديوان العام للمحافظة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله الجديدة.كما وجّه المحافظ الشكر للمستشار محمد شوقي محمد أبوالعينين، على تأدية عمله كمفوض الدولة خلال الفترة السابقة، متمنيًا له دوام النجاح، مثمنًا الدور الذي قام به خلال الفترة السابقة داخل محافظة الغربية.