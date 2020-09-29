«الإنجيلية» تنظم ندوة عن «تحسين أوضاع النساء».. غدًا

تنظم الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالشراكة مع الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، غدا الأربعاء، ندوة عن مشروع تحسين الأحوال المعيشية للسيدات في القطاع غير الرسمي الممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك بمقر الهيئة الإنجيلية.ويشارك في اللقاء بعض من الجهات بدولة البحرين، ووكلاء وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي بالقاهرة والجيزة والقليوبية، بالإضافة إلى مجموعة من القيادات المحلية بمحافظات عمل المشروع.ويهدف اللقاء إلى استعراض أفضل الممارسات التنموية في مجال العمالة غير الرسمية للسيدات وريادة الأعمال والشمول المالى لهن في مصر والمنطقة العربية؛ بالإضافة إلى خلق فرص التعلم ونشر المعرفة بين العاملين في المجال التنموي.