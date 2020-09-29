رغم «تضارب المصالح».. إقرارات ترامب الضريبية تكشف تفاصيل تعاملاته في تركيا

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن التقارير الجديدة للإقرارات الضريبية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحديدًا حول نطاق المصالح المالية له في تركيا، بعد أن أثيرت مزاعم تضارب مصالح محتمل للرئيس الأمريكي في تركيا بسبب صفقة ترخيص برجي ترامب ومركز تسوق داخل إسطنبول التركية.وأظهرت السجلات الضريبية أن صفقة برجي ترامب ومركز تسوق في إسطنبول حققت ما لا يقل عن 13 مليون دولار للرئيس الأمريكي، وهو رقم أعلى بكثير مما كان معلن سابقا، بما في ذلك أكثر من مليون دولار منذ أن أصبح رئيسا للولايات الأمريكية.وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه تم تعيين محمد علي يالجينداج، الذي ساعد ترامب في الحصول على صفقة برجي اسطنبول في عام 2008، في منصب رئيس مجلس الأعمال التركية الأمريكية، وبدوره ضغط على مسئولي الحكومة الأمريكية لصالح نظام أردوغان.ورغم زعم الرئيس الأمريكي أنه لن يسعى وراء الصفقات الأجنبية أثناء توليه منصبه، إلا أن «نيويورك تايمز» أكدت أنه حصل على 73 مليون دولار من العديد من الدول الأجنبية.وكان الرئيس الأمريكي أكد عام 2015 أن الأبراج تشكل القليل من تضارب المصالح.