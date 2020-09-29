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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محلل سياسي: هدف تركيا من الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان دعم حزب أردوغان

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:26 م
جريدة الدستور
أبوزيد على
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قال سيث ج. فرانتزمان، المحلل لشئون الشرق الأوسط، والمدير التنفيذي في مركز الشرق الأوسط للتقارير والتحليل، إن هدف تركيا في الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا هو استمرار هذه الأزمة حتى شهر أكتوبر، لدعم حزب أردوغان في الانتخابات القادمة.

وأشار فرانتزمان إلى أنه إذا التزم كل من أذربيجان وأرمينيا بدعوات المجتمع الدولي للحوار «التي تدعمها كل دولة بشكل أساسي، باستثناء تركيا»، فسيخسر حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، وفقًا لما أوردته صحيفة جريك سيتي تايمز اليونانية.

وأضاف فرانتزمان: "يمكنك مشاهدة وسائل الإعلام في طهران وروسيا والصين وكل دولة تدعو لوقف القتال، فقط تركيا هي التي سعت إلى تشجيع الصراع، وجعلت وسائل الإعلام لديها تقوم بالتغطية العسكرية والتصريحات التي تشير إلى التعاون العسكري، وتتباهى بالطائرات دون طيار وما إلى ذلك".

وأوضح المحلل أن هذا دليل على أن أنقرة كانت تحاول تأجيج الاشتباكات وتشجيع أذربيجان على الهجوم، لافتًا إلى أن العالم أجمع يسعى لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط، باستثناء أنقرة التي تستخدم وسائل الإعلام لتأجيج الصراعات.

وتابع: تثير أنقرة كل شهر صراعًا وتوترات جديدة، من إدلب إلى الحدود اليونانية، إلى ليبيا، وشمال العراق، وشرق البحر الأبيض المتوسط، وهي تعمل باستمرار على توجيه وسائل الإعلام الموالية للنظام الحالي بالاحتفال بهذه الصراعات.

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