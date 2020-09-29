مسئول «بلا كمامة» في كفر الشيخ للمواطنين: «مفيش مصلحة هتخلص من غيرها» (فيديو)

حذر اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي من عدم ارتداء الكمامة الطبية تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن من لا يرتديها لن ينهي الموظفون طلبه.تحذير «السنوسي» قوبل بسخرية من قبل المواطنين، إذ ظهر رئيس المدينة نفسه «دون كمامة» داخل المركز التكنولوجي في أثناء تحذيره المواطنين.وشدد رئيس مركز ومدينة بلطيم، على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمركز التكنولوجي قبل استقبال المواطنين، مع وضع خطة للتطهير بمختلف القطاعات والإدارات وكافة الأقسام بالمدينة، بالإضافة إلى استمرار نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا وأعراضه وكيفية الوقاية منه.كما تستمر الأجهزة التنفيذية بالمركز بمختلف قطاعاتها الخدمية في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، فضلا عن أهمية التواصل بالتنسيق مع جهات الولاية بتنفيذ حملات مكبرة على المقاهي والكافيتريات والسويقات العشوائية المخالفة لقوانين الدولة، للحد من التجمعات بأعداد كبيرة، فضلا عن تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية والشوارع لمنع انتشاره.