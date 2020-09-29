إيران تنفي نقل روسيا معدات عسكرية إلى أرمينيا عبر أراضيها

أكدت الخارجية الإيرانية أن مزاعم نقل روسيا السلاح إلى أرمينيا عبر الأراضي الإيرانية عارية عن الصحة.وقال المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة سعيد خطيب زادة - بحسب ما نقلته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية - "إن إیران تراقب وتسیطر بشكل دقیق علی عملیات الترانزیت وعبور البضائع إلی الدول الأخری، وإنها لن تسمح بأی حال من الأحوال باستخدام أراضیها لنقل الأسلحة والذخیرة".وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن تصريحات زادة جاءت ردا على مزاعم روجت لها بعض وسائل الإعلام بعبور أسلحة وتجهيزات عسكرية إلى أرمينيا عبر الأراضي الإيرانية.وأضاف المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة أن ما يجري هو تبادل السلع المتعارف عليها بين إيران ودول المنطقة، وهذا الأمر متواصل وليس بالجديد.كما نفت السلطات المحلية في محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية هذه المزاعم، وقال مساعد الشؤون السياسية والأمنية في المحافظة علیار راستكو "إن مزاعم نقل تجهيزات عسكرية روسية إلى أرمينيا عبر محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية أمر لا صحة له على الإطلاق، مؤكدا أن الشاحنات التي تدخل أرمينيا عبر المحافظة تحمل سلعا عادية غير عسكرية".