5 قتلى و5 مصابين بتصادم ميكروباص ونقل بدائرى «كارفور المعادى»

لقي 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم وأصيب 5 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل أعلى الطريق الدائري.وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري بالقرب من «كارفور المعادي».وأمر اللواء محمود عبد الرازق، مساعد الوزير للمرور، بانتقال رجال المرور إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث بالكامل، ونقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.