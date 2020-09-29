ضبط 62 قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي

شنت مباحث التموين بمديرية أمن البحيرة، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة تستهدف ضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار.أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 62 قضية التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي بمضبوطات 311.637 عبوة سجائر.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.