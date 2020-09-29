ضبط 9 أطنان كبدة فاسدة فى كرداسة

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بحوزتها سلع غذائية فاسدة في منطقة كرداسة.وتبين ضبط 9 أطنان كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.