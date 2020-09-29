ضبط 1232 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت مباحث التموين، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.وأسفرت تلك الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 1232 قضية تموينية متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.