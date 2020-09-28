وصول لجنة معاينة موقع مهبط الطائرات بمستشفى الداخلة

استقبلت محافظة الوادي الجديد، الإثنين، وفدًا من وزارة الصحة، لمعاينة وتحديد الموقع الذي سيتم تخصيصه لتدشين مهبط طائرات للإسعاف الطائر أعلى مستشفى الداخلة العام وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية وتوفير خدمة طبية على أعلى مستوى لأهالي المحافظة.يأتي بناءً على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمستشفى الداخلة المركزي الجديدة.كما قامت اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ المشروع بالمحافظة، بتفقد الموقف التنفيذي بالمستشفى، والتي تم الانتهاء من 50٪ من الأعمال الإنشائية بها، وتقام المستشفى على مساحة 19 ألفا 650 متر مربع وتضم مبنى مكون من 3 طوابق وسكن للأطباء والتمريض ومبنييّن خدمات.