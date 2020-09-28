السعودية: خلية الحرس الثوري ضمت 10 أفراد تدربوا على التفجيرات

كشف المتحدث الرسمي لرئاسة جهاز أمن الدولة السعودي، اللواء بسام عطية، الاثنين، أن الخلية التي تم توقيفها في وقت سابق، تضم 10 أشخاص، 3 منهم تدربوا في إيران على يد الحرس الثوري.وقال المتحدث باسم أمن الدولة السعودي في بيان اليوم، إنه تم ضبط أسلحة ومتفجرات في موقعين للخلية التي تدربت في إيران، مؤكدا أن الخلية الإرهابية تدربت على أساليب صنع المتفجرات في إيران، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".وأشار جهاز أمن الدولة السعودي إلى أنه تم ضبط كمية كبيرة من المتفجرات في منزل ومزرعة تابعين للخلية.وشدد رئاسة أمن الدولة على مواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم في التصدي لهذه المخططات الإجرامية، ولكل من تسول له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.وأعلن المتحدث الرسمي لرئاسة جهاز أمن الدولة في وقت سابق الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين.