استجواب الجيران وفحص الكاميرات.. البحث عن قاتل سيدة إفريقية بالعجوزة

تواصل مباحث الجيزة مناقشة واستجواب عدد من جيران سيدة إفريقية، عثر على جثتها داخل شقة بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، في سبيل حل لغز الجريمة وتحديد المتهم.ويهدف الاستجواب إلى تحديد ورصد آخر المترددين على العقار محل الواقعة، كما يفحص فريق البحث بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية كاميرات المراقبة المواجهة للعقار وفي الشارع بأكمله لبيان مدى رصدها لحركة غريبة من عدمه.كانت أشارت التحريات الأولية التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن بلاغا ورد لقسم شرطة العجوزة بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة في عقار بأرض اللواء، وانتقلت على الفور قوة أمنية لفحص البلاغ، وتبين العثور على جثة سيدة في حالة تعفن رمي ملفوفة في ملاءة أسفل سرير بالشقة.وكشفت معاينة فريق المباحث بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والمقدم محمد أبوزيد وكيل فرقة وسط الجيزة عن أن المجني عليها تحمل الجنسية الأثيوبية، في أوائل الأربعينات من عمرها تقيم بمفردها داخل الشقة، كما لم يتبين الإصابات التي أدت لمقتلها لسوء حالة الجثة نتيجة التعفن، وأسفرت المعاينة عن سلامة منافذ الشقة ما يشير إلى شرعية دخول الجاني.وشكل اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء الجريمة، ويتولى المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة مناقشة جيران المجني عليها وفحص كاميرات المراقبة لرصد آخر المترددين على العقار قبل اكتشاف الجريمة، بالإضافة إلى مناقشة الأفارقة قاطني المنطقة للتوصل لهوية المجني عليها وسبب تواجدها في مصر.