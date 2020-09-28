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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«التسريبات» تشعل أزمة بين أيمن نور ومعتز مطر

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:19 م
أيمن نور ومعتز مطر
أيمن نور ومعتز مطر
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تسبب تسريب إحدى المكالمات التي كان يتحدث فيها أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق، مع أحد قيادات الجماعة الإرهابية، حول فشل الجماعة في تحقيق هدفها في حشد المواطنين للمظاهرات، وذلك بسبب اشتعال الأزمة بين أيمن نور ومعتز مطر المذيع بقناة الشرق.

وكان موقع «العربي الحديث» قد نشر المكالمة المسربة التى جاء نصها على النحو التالى:
أيمن نور: عايز أقولك إن فى لبنان الحالة عظيمة جدًّا، لكن الحقيقة هى نكسة أو هى هزيمة.
القيادى الإخوانى: للأسف كلنا حاسين نفس الإحساس ده يا دكتور والله، بس احنا بقالنا فترة بنحاول وبنجهز وبنعد الدعم وعمالين نتواصل مع محمد على والناس بتوعنا ولازم نعمل ولازم نعوض الإخفاق اللى كان حصل عندنا فى سبتمبر، علشان نعمل حاجة كويسة فى يناير ونحفز الناس بس مش عارف إيه اللى حصل.
أيمن نور: للأسف لأول مرة أشعر إننا فى حالة حزن وخيبة أمل وصدمة، كنت بقولك الناس تنزل الشارع ونعمل مظاهرة أو فعالية لكن اكتشفت حجم الكارثة.
القيادى الإخوانى مقاطعًا نور: يا دكتور أنت والله ما قصرتش، ربنا يعلم تحفيز حضرتك لينا هو اللى كان مخلينا نكمل لحد دلوقتى، بس أنا مش عارف بعد اللى عمله محمد على إنه هو يطلع ويقول هنسحب وأقفل صفحتى، أنا خايف بكره الصبح إن باقى الناس اللى بندعمهم على الأرض وعمالين نوفرلهم كل الدعم، كل واحد يطلع بكره يقول أنا هقفل صفحتى ولا هنسحب من الحراك، يعنى احنا لازم نلحق الدنيا قبل ما نخسر المعركة.
أيمن نور: أنا عايز أقولك فشلت وهزمت فى المعركة الأولى فلا معركة أخرى لها قيمة..
كشف التسريبات والتسجيلات التي استطاع موقع "العربي الحديث" إظهارها أمام المصريين خاصة والعالم عامة، أثار الفتن داخل صفوف مذيعي قنوات الجماعة بالخارج، يشعرون بخيبة أملهم في محاولات بث الفرقة بين صفوف الشعب المصري، الأمر الذي اضطر فيه رئيس مجلس إدارة قناة الشرق أيمن نور، أن يقوم بالعمل على إعادة ترتيب مكتبه من جديد، لمحاولة الإبقاء على مخططاته الدنيئة ضد الدولة المصرية في طي الكتمان.

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