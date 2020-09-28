اليونان تتهم 35 من عمال الإغاثة بتهريب المهاجرين والتجسس

اتهمت الشرطة اليونانية، اليوم الإثنين، 35 من عمال الاغاثة، من بينهم شخصان أجنبيان، يعملون لصالح منظمات إغاثة أجنبية غير حكومية، بمساعدة مهاجرين بصورة غير قانونية على الدخول إلى اليونان.ويتردد أن المتهمين قاموا بتزويد مهربي بشر فيما لا يقل عن 32 واقعة بمعلومات حول موقع خفر السواحل اليوناني، ومواقع إنزال محتملة للمهاجرين في جزيرة ليسبوس.ويواجه المتهمون تهما جنائية تتعلق بالجريمة المنظمة والتجسس، حسب ما قالته الشرطة، ولم يتضح من بيان الشرطة ما إذا كان قد تم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن.ووفقا للشرطة، فإن التحقيقات مستمرة منذ عدة أشهر، وشملت وكالة الاستخبارات الوطنية ووحدة مكافحة الإرهاب.ويتردد أن المتهمين كانوا يساعدون المهربين في تركيا على نقل مهاجرين إلى جزيرة ليسبوس في بحر إيجه، مطلع يونيو الماضي، وتردد أنهم قاموا بجمع ونشر معلومات سرية عن طريق تطبيقات ومجموعات مغلقة على شبكات التواصل الاجتماعي.ولم تذكر الشرطة أسماء المنظمات، ولكن قالت إنها أجنبية، وينتمي أعضاء هذه المنظمات لدول تشمل: ألمانيا والنمسا والنرويج وسويسرا وبلغاريا.