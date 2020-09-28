رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تتهم 35 من عمال الإغاثة بتهريب المهاجرين والتجسس

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:47 م
المهاجرين
المهاجرين
وكالات
طباعة
اتهمت الشرطة اليونانية، اليوم الإثنين، 35 من عمال الاغاثة، من بينهم شخصان أجنبيان، يعملون لصالح منظمات إغاثة أجنبية غير حكومية، بمساعدة مهاجرين بصورة غير قانونية على الدخول إلى اليونان.

ويتردد أن المتهمين قاموا بتزويد مهربي بشر فيما لا يقل عن 32 واقعة بمعلومات حول موقع خفر السواحل اليوناني، ومواقع إنزال محتملة للمهاجرين في جزيرة ليسبوس.

ويواجه المتهمون تهما جنائية تتعلق بالجريمة المنظمة والتجسس، حسب ما قالته الشرطة، ولم يتضح من بيان الشرطة ما إذا كان قد تم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن.

ووفقا للشرطة، فإن التحقيقات مستمرة منذ عدة أشهر، وشملت وكالة الاستخبارات الوطنية ووحدة مكافحة الإرهاب.

ويتردد أن المتهمين كانوا يساعدون المهربين في تركيا على نقل مهاجرين إلى جزيرة ليسبوس في بحر إيجه، مطلع يونيو الماضي، وتردد أنهم قاموا بجمع ونشر معلومات سرية عن طريق تطبيقات ومجموعات مغلقة على شبكات التواصل الاجتماعي.

ولم تذكر الشرطة أسماء المنظمات، ولكن قالت إنها أجنبية، وينتمي أعضاء هذه المنظمات لدول تشمل: ألمانيا والنمسا والنرويج وسويسرا وبلغاريا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

سعر اليورو اليوم الإثنين 28-9-2020 فى البنوك المصرية

الباز يكشف فضيحة جديدة لـ«الجزيرة»: حوّلت فرح لمظاهرة

الهيئة الوطنية تعلن قبول 4006 مرشحين و8 قوائم في انتخابات «النواب»

الصور

image description

جامعة أسيوط تشهد انطلاق مؤتمرها العلمي حول كورونا.. 4 أكتوبر

image description

جامعة أسيوط تفتح الترشح لمنصب عميدي «الهندسة ومعهد الأورام» الأحد

image description

تطهير أسواق «الغنايم» بأسيوط للوقاية من كورونا

image description

«100 مليون صحة» تجوب منفلوط وأبو تيج لفحص أمراض الضغط والسكر

image description

تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى بأسيوط للمرة الثانية

الأكثر قراءة

«علمية كورونا»: حددنا سلالتين للفيروس.. و«أضعفهما» المنتشرة فى مصر

تجديد حبس 3 متهمين فى «قضية فيرمونت» بعد تسلمهم من الإنتربول

مقتل إرهابيَين هاربين من «عملية الشهيد الحوفي» في القليوبية

الكليات المتاحة فى تنسيقات الدبلومات الفنية 2020

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

«لقاءات شبه يومية».. قصة الصداقة الطويلة بين أحمد مظهر ونجيب محفوظ

المنتصر بالله.. لماذا حضر عيد ميلاد مبارك وقال له: «كل دي سمكة يا ريس»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

10 تصرفات لآداب السلوك يجب اتباعها

خصائص اللقاحين الروسيين المضادين لعدوى كورونا

البطاطين الثقيلة تحسن أنماط النوم لدى مرضى الأرق

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الموت خلقًا من خلق الله؟
د. منى حلمى
رجل الحضارة الجديدة الذى ينتظره كوكب الأرض
ماجد حبته
أيلول الأسود.. والأكثر سوادًا
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
المزيد

الثقافة

مؤتمر صحفي للإعلان عن الترشح لجوائز الدولة 20- 21 بـ«الأعلى للثقافة»

ناصر عراق: جمال عبدالناصر يمثل أيقونة ذهبية مصرية

صفاء عبدالمنعم: عبدالناصر لن يُنسى أبدًا

هشام عزمي: عبدالناصر عاش مناصرًا للعروبة مناهضًا للاستعمار