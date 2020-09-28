كندا: إصابات كورونا تتخطى 155 ألفًا والوفيات 9318 حالة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كندا إلى 155 ألفا و428 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين، بتوقيت تورونتو، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في كندا جراء الفيروس بلغ 9318 حالة، وتعافى 133 ألفا و204 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 35 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في كندا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.