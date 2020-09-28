السعودية تسجل 29 وفاة و455 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4712 حالة.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 455 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 333 ألفا و648 حالة.ولفتت إلى تسجيل 841 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 317 ألفا و846 شخصا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.