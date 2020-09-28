11 حزبًا بالمنوفية تشارك فى انتخابات النواب

دفعت 11 حزبًا في محافظة المنوفية، بممثلين لها للمنافسة على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب بالدوائر الانتخابية للمحافظة، وكان النصيب الأكبر لصالح حزب مستقبل وطن.وقرر حزب مستقبل الدفع بمرشحين في كل الدوائر الانتخابية في المنوفية، حيث ينافس اثنان من مستقبل وطن على مقعدي أشمون، ومرشح على المقعد الفردي بالباجور، واثنان على مقاعد شبين الكوم كذلك تم الدفع بمرشحين في دائرة تلا والشهداء وكذلك مرشحين في منوف.ودفع حزب حماة الوطن بثلاثة مرشحين في دوائر تلا وقويسنا وشبين الكوم، وشارك الحرية عن طريق الدفع بمرشحين في دائرة شبين الكوم ومنوف.كما دفع حزب الشعب الجمهوري بثلاثة مرشحين في دوائر شبين الكوم وقويسنا وشبين الكوم، فيما دفع حزب المصري الديمقراطي بمرشحين في دائرتي شبين الكوم ومنوف، ودفع حزب المصري القومي بمرشحين في دائرتي منوف وقويسنا.وشاركت بعض الأحزاب على مقعد واحد في المحافظة ومنها حزب المؤتمر على مقعد دائرة تلا، والمحافظين والوفد الجديد بدائرة تلا، والإصلاح والتنمية في دائرة قويسنا- بركة السبع، وشارك حزب صوت الشعب على مقعد واحد في دائرة منوف.جدير بالذكر أن نصيب محافظة المنوفية من المقاعد الفردية يَصل إلى 12 مقعدًا، ونصيب المحافظة في القائمة 13 مقعدًا في مجلس النواب.