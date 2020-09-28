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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء احتفالية تكريم أوائل الدبلومات الفنية بوزارة التعليم

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:07 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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انطلقت منذ قليل بديوان عام وزارة التربية والتعليم، احتفالية تكريم الوزارة لأوائل الدبلومات الفنية.

يحضر حفل التكريم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، وقيادات مجلس أمناء المجلس العربي لسيدات الأعمال.

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