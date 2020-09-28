المقادير:

طريقة التحضير:

تعتبر كفتة الحاتي من الوجبات الرئيسية في المطبخ المصري، وتتفنن السيدات في عملها، وتقدم "الدستور" اليوم طريقة عمل كفتة الحاتي بخطوات بسيطة وتقدميها بجانب المقبلات والسلطات المفضلة لديك.- لحم الخروف: 500 غرامًا مفروم خشن.- البصل: 1 ثمرة مبشورة.- طماطم: 1 ثمرة كبيرة الحجم مقشرة ومفرومة ناعم.- الخل الأبيض: ١ ملعقة كبيرة.- بقسماط: 2 ملعقة كبيرة مطحون.- بهارات مشكلة: نصف ملعقة صغيرة.- ملح: نصف ملعقة صغيرة.- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة.1. اخلطي اللحم المفروم مع البهارات والبقسماط والفلفل الأسود والملح جيدًا حتى تمتزج المكونات.2. أدخلي الخليط للثلاجة لمدة نصف ساعة.3. جهزي أسياخ الخشب بنقعها بالماء لمدة 5 دقائق.4. أخرجي اللحم من الثلاجة ثم أضيفي البصل والطماطم للحم واخلطي.5. ضعي كمية مناسبة من اللحم في الأسياخ الخشبية على شكل أصابع وأدخليها لشواية الفرن وحمريها لمدة 15 دقيقة مع التقليب حتى تنضج.6. قدميها ساخنة إلى جانب المقبلات والسلطات.