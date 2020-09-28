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أسهل طريقة لتحضير سلطة الدجاج بالخضار

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:41 ص
الدجاج بالخضار
الدجاج بالخضار
سلمى بدر
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يقدم "الدستور"، اليوم، وصفة سلطة الدجاج بالخضروات، فهي طبق شهي ويحتوي على قيمة غذائية عالية وغنية بالفيتامينات ويمكن أن تصلح للدايت.

المقادير:

- صدر الدجاج: 2 صدر.
- الباذنجان: 2 ثمرة مقطعة شرائح بالطول.
- الكوسا: 2 ثمرة مقطعة شرائح بالطول.
- الجزر: 3 ثمرات متوسطة الحجم مقطعة شرائح طولية رفيعة.
- الفلفل الأخضر: 1 ثمرة مقطع شرائح طولية رفيعة.
- خس: كوب مقطع شرائح.
- لبن زبادي: علبة متوسطة للصلصة.
- الثوم: 3 فصوص مهروسة للصلصة.
- ليمون: 2 ثمرة للصلصة.
- ملح: ربع ملعقة صغيرة للصلصة.
- فلفل أسود: رشة للصلصة.
- الخل: ملعقة كبيرة للصلصة.
- نعناع ناشف: ملعقة كبيرة للصلصة.


طريقة التحضير:

- حمري صدور الدجاج بالفرن أو على النار ثم اتركيها لتبرد ثم قطعي الدجاج إلى شرائح.
- فى مقلاة غير لاصقة قومي بتشويح كل الخضروات قليلا ما عدا الخس.
- اخلطي مكونات الصلصة معا جيدا.
- فى طبق التقديم ضعي الخس ثم ضعي عليه الخضار المشوح ورصي فوقه صدور الدجاج وقدمي الصلصة إلى جانبه.

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