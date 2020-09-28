أسهل طريقة لتحضير سلطة الدجاج بالخضار

المقادير:

طريقة التحضير:

يقدم "الدستور"، اليوم، وصفة سلطة الدجاج بالخضروات، فهي طبق شهي ويحتوي على قيمة غذائية عالية وغنية بالفيتامينات ويمكن أن تصلح للدايت.- صدر الدجاج: 2 صدر.- الباذنجان: 2 ثمرة مقطعة شرائح بالطول.- الكوسا: 2 ثمرة مقطعة شرائح بالطول.- الجزر: 3 ثمرات متوسطة الحجم مقطعة شرائح طولية رفيعة.- الفلفل الأخضر: 1 ثمرة مقطع شرائح طولية رفيعة.- خس: كوب مقطع شرائح.- لبن زبادي: علبة متوسطة للصلصة.- الثوم: 3 فصوص مهروسة للصلصة.- ليمون: 2 ثمرة للصلصة.- ملح: ربع ملعقة صغيرة للصلصة.- فلفل أسود: رشة للصلصة.- الخل: ملعقة كبيرة للصلصة.- نعناع ناشف: ملعقة كبيرة للصلصة.- حمري صدور الدجاج بالفرن أو على النار ثم اتركيها لتبرد ثم قطعي الدجاج إلى شرائح.- فى مقلاة غير لاصقة قومي بتشويح كل الخضروات قليلا ما عدا الخس.- اخلطي مكونات الصلصة معا جيدا.- فى طبق التقديم ضعي الخس ثم ضعي عليه الخضار المشوح ورصي فوقه صدور الدجاج وقدمي الصلصة إلى جانبه.