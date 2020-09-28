البطاطين الثقيلة تحسن أنماط النوم لدى مرضى الأرق

مع اقتراب قدوم فصل الشتاء، أشارت دراسة حديثة إلى أن استخدام البطاطين الثقلية قد يؤدى إلى تحسين أنماط النوم لدى مرضى الأرق، فضلا عن الحفاظ على أعلى مستويات النشاط أثناء النوم، وتقليل أعراض التعب والاكتئاب والقلق بين مرضى الأرق الذين يعانون من اضطرابات نفسية.وتوصل الباحثون إلى أن المشاركين في المجموعة البحثية التي استخدمت البطاطين الثقيلة أثناء النوم، كانوا أكثر عرضة بنسبة 26 مرة، بواقع 50% لانخفاض مستويات المعاناة من نوبات الأرق الشديدة، مقارنة بالمجموعة التي لم تستعن بهذه النوعية من البطاطين، وتم الحفاظ على النتائج الإيجابية لنحو 12 شهرا.وقال الدكتور "ماتس ألدر"، استشاري الطب النفسي في "معهد كارولينسكا" في استوكهولم في السويد: "التفسير المقترح للتأثير المهدئ والمعزز للنوم هو الضغط الذي تحدثه البطاطين الثقيلة على نقاط مختلفة في الجسم، ما يحفز الإحساس باللمس وإحساس العضلات والمفاصل، على غرار العلاج بالإبر والتدليك".وأضاف: "هناك أدلة تشير إلى أن التحفيز العميق للضغط يزيد من إثارة الجهاز العصبي اللاإرادي، ويقلل في نفس الوقت من الاستثارة الودية، والتي تعتبر سببًا للتأثير المهدئ".