حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 28 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن تغيرات في أوضاعك المالية، لكن الحظ إلى جانبك، وتحصل على مكافأة مالية لم تكن تتوقعها تفرحك كثيرًا.عاطفيًا: احترم عائلة الحبيب وتقرّب منها وأقم معها أطيب العلاقات لتكسب المزيد من مودته.صحيًا: قد تكون المعنويات منخفضة جدًا، وتشعر بألم في هذا الوقت وتضطرب نفسيًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.