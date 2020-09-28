حظك اليوم.. برج الحمل الإثنين 28 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: قد يؤدي عنادك مع بعض الزملاء إلى الشعور باليأس من إمكان تغيير وجهة نظرك.عاطفيًا: لا تدع الأفكار المشوشة والسيئة تسيطر على علاقاتك بالشريك بل ابحث عن كل ما يبهج وجديد.صحيًا: ما توصلت إليه على الصعيد الصحي، بعد جهد قوي وإرادة صلبة تستحق عليه التهنئة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.