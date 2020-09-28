استفتاء الجمهور.. حنان مطاوع على القمة الأفريقية كأفضل ممثلة

حققت الممثلة المصرية حنان مطاوع المرتبة الأولى بين الممثلات المرشحات لجائزة أحسن ممثلة في أفريقيا عن دورها في فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان بنسبة 16% من مجموع الأصوات.وتعدت "مطاوع" 4800 صوت حتى الآن وهو ما يؤهلها للحصول على جائرة أحسن ممثلة في أفريقيا بفارق كبير عن الممثل الجابوني سيرج أبوسولو المرشح لجائرة أحسن ممثل.وأعرب أحمد رشوان، مخرج فيلم "قابل للكسر"، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، عن سعادته لتقدم حنان في هذا الاستفتاء، موضحًا أن التقييم الأساسي لمنح الجائزة يتم من خلال لجنة أكاديمية سوتيجي المكونة من 30 عضوًا من السينمائيين والنقاد الأفارقة والذين شاهدوا الفيلم من خلال لينك خاص، كما شاهدوا بقية الأفلام المرشحة عن طريق لينكات خاصة أيضا.ورد رشوان عن تساؤل بعض الصحفيين والنقاد والخاصة بكيف يمكن للجمهور أن يصوت لصالح ممثل او ممثلة عن عمل لم يشاهدوه بعد؛ قائلا: "اعتقد ان الجمهور لم يشاهد كل الأفلام المرشحة بما فيها فيلمي بسبب الظرف المقترن بفيروس كورونا الذي أدى إلى إلغاء ظروف المشاهدة الطبيعية في دور العرض، وبالتالي سيكون تصويت الجمهور نوع من الاستفتاء على شعبية ممثلته المفضلة أكثر من كونه استفتاء على أداء دور معين، بينما تضلع لجنة الخبراء التي ستشاهد كل الأفلام باختيار الأنسب والأفضل من وجهة نظرها".