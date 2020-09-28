تونس تسجل نحو ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت تونس 936 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وسبع وفيات جدد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 16114 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 214 شخصًا.وفي وقت سابق، حذر مسؤولون بوزارة الصحة من وضع أكثر خطورة في أكتوبر المقبل في حال التراخي في تطبيق البروتوكول الصحي للحد من تفشي الفيروس، وفي ظل استبعاد الحكومة حتى الآن العودة إلى الحجر الصحي العام.وبدأت الشرطة بحملات في الشوارع ووسائل النقل العام لفرض ارتداء الكمامات الواقية فيما تتجه السلطات إلى الإعلان عن إجراءات أخرى لفرض قيود على التجمع وحركة النقل في المناطق الموبوءة.