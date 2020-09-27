استئناف مشاورات بوزنيقة بين الليبيين الثلاثاء المقبل

كشف مبعوث مجلس النواب الليبي لدى دول المغرب العربي عبدالمجيد سيف النصر، اليوم الأحد، عن عقد أولى جلسات الجولة الثانية للحوار الليبي يوم الثلاثاء المُقبل بقصر الباهية في المغرب.وأوضح سيف النصر أن جدول الأعمال سيركز على نقاش المادة 15 من اتفاق الصخيرات السياسي، الخاص بالمناصب السيادية ووضع معايير توليها بين مجلس الدولة الاستشاري ومجلس النواب، وفق موقع "اتحاد بريس" المغربي.وعبر سيف النصر عن اعتزازه بطرفي الحوار على تقديمهما لكل التنازلات الممكنة من أجل ليبيا قُوية وموحدة.وتأجلت مباحثات بوزنيقة بالمغرب في وقت سابق ومن المقرر أن تركز على بحث المناصب السيادية السبعة؛ وهى المصرف المركزي ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس مجلس المساءلة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات والمدعي العام ورئيس المجلس القضائي.وكانت الجولة الأولى من مشاورات بوزنيقة بين وفدي المجلس الأعلى ومجلس النواب يوم 7 سبتمبر الماضي، وبحثت الاتفاق على آليات اختيار المناصب السيادية، وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي.