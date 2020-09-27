المرصد: أردوغان يسجل دفعات مرتزقة جدد لإرسالهم إلى أذربيجان

قال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، الأحد، إن الرئيس التركي رجب أردوغان يستخدم السوريين كمرتزقة ويزج بهم على كافة الجبهات.وكشف مدير المرصد أن الأتراك بدأوا قبل نحو عشرة أيام يسجلون أسماء الراغبين بالذهاب للقتال في أذربيجان، مشيرًا إلى أن المرتزقة السوريين الـ 300 الذين جرى نقلهم للقتال في أذربيجان ضد أرمينيا قيل لهم إن مهمتهم هي حرس حدود في تلك المنطقة، وذلك وفق بيان نشره المرصد عبر موقعه الإلكتروني.أضاف عبدالرحمن "ما يدعوا للسخرية ويحزننا أنهم قالوا إنهم سيقاتلون الإيرانيين ونظام بشار الأسد والروس من أجل الدفاع عن أبناء الشعب السوري هم تركوا أبناء الشعب السوري واستخدموا من قِبل أردوغان والمخابرات التركية كمرتزقة في أذربيجان".وأوضح مدير المرصد أن فصيلي السلطان مراد وسليمان شاه غالبيتهم من المكون "التركماني" الذي يوالي تركيا ولاء أعمى، مشيرَا إلى أنه مثل ما كان مرشد الثورة الإيراني الخميني يصدر ثورته لاجتياز بلدان عربية فإن اليوم أردوغان يلعب على وتر قائد "الأمة الإسلامية" بجانب الوتر القومي.وقال رامي عبدالرحمن إن البعض رفض الذهاب للقتال في أذربيجان لأنهم لا يجيدون التحدث باللغة الأذربيجانية وبعضهم رفض الذهاب عندما ضُحك عليهم في ليبيا، وقال بعضهم إنه لا يوجد مبرر للذين ذهبوا للقتال في أذربيجان ضد أرمينيا.