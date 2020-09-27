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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مصر
«شرايين الأمل».. إنجازات الطرق لا تتوقف في عهد السيسي (فيديو)
الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:15 م
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رصد فيديو جديد إنجازات الدولة في شبكة الطرق خلال الفترة الماضية من بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد.
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