رسامة شمامسة جدد فى قداس عيد الصليب بهولندا

تمت بكنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس السادس بمدينة Leidschendam، غرب هولندا، السبت، رسامة شمامسة جدد للخدمة بالكنيسة.كان نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا صلى قداس عيد الصليب المجيد الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته الشمامسة الجدد في رتبتي إبصالتس وأغنسطس.وألقى نيافته العظة باللغة الهولندية، ودار موضوعها عن "إكرام الصليب في الإيمان الأرثوذكسي".في نفس القداس، قام نيافته برسامة مجموعة من الشمامسة في رتبة الابصليتس والاغنسطس، وشارك في صلوات القداس القس كيرلس صليب كاهن الكنيسة، والقمص أنجيلوس ميخائيل كاهن كنيسة القديس مار مرقس بلاهاي وأعداد كبيرة من الشمامسة والشعب القبطي بهولندا.