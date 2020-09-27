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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شئون المسجد الحرام ووزارة الحج السعودية يبحثان خطة عودة العمرة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:36 م
العمرة
العمرة
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بحث الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، ووزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أوجه التعاون بين الجانبين وتوفير أفضل الآليات والإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامة المعتمرين وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعد قرار عودة العمرة تدريجيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس التنسيقي لتكامل الجهات العاملة في المسجد الحرام، اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال السديس إن المجلس عمل على تفعيل الخطط الصحية والفنية والهندسية والتقنية والإرشادية والتوجيهية لضمان تنفيذ أدائها وفق تطلعات ولاة الأمر ولضمان سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة.

من جانبه، نوه وزير الحج والعمرة بالجهود التي تقوم بها الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي وحرصها على التنسيق بشكل كامل ومستمر مع الجهات الأخرى؛ لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن وفق تطلعات القيادة الرشيدة.

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