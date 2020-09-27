فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بجامعة طنطا غدًا

أعلن نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب الدكتور الرفاعي مبارك فتح باب تقليل الاغتراب للكليات المناظرة وغير المناظرة لطلاب المرحلة الثالثة، بالإضافة إلى طلاب المرحلتين الأولى والثانية، الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم في حدود نسبة 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية، وذلك اعتبارًا من غد الإثنين وحتى يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020.وأشار الدكتور الرفاعي مبارك- في بيان، اليوم الأحد- إلى أن قواعد تقليل الاغتراب بين الكليات وفقًا للضوابط والشروط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات تتمثل في أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، ويكون التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، على أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، حيث لا توجد تحويلات ورقية، إلى جانب استيفاء شروط التحويل لبعض الكليات مثل "اختبارات القدرات" التي أجريت قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى.