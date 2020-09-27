المسعود: المصريون فضحوا كذب «الجزيرة» وفضائيات الدم والإرهاب

وجه النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، تحية قلبية للمصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية لنجاحهم في فضح وتعرية أكاذيب وسموم وإشاعات قناة "الجزيرة" القطرية وإعلام وفضائيات الدم والعار لجماعة الإخوان الإرهابية التي تبث سمومها من قطر وتركيا ضد مصر.وقال المسعود، في بيان اليوم، إن الشعب المصري العظيم نجح في فضح كذب وتدليس قناة "الجزيرة" القطرية وإعلام وفضائيات الإرهابية وذلك بعد بثهم لقطات على إنها مظاهرات حاشدة داخل مصر وقيامهم بإدخال أصوات من مظاهرات 30 يونيو عام 2013، والتي ثار فيها ملايين المصريين ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية ودولة المرشد والفاشية الدينية، مؤكدا أن المصريين كان لهم دورهم الكبير في فضح أكاذيب هذه القناة الإرهابية التي تحرض على الإرهاب أمام العالم كله من خلال كشف الحقائق الكاملة للفيديوهات الكاذبة التي تبثها قناة "الخنزيرة"، على وصفه.وأكد النائب، أن المصريين يقفون صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي حققها الرئيس لمصر وشعبها، مؤكدا أن وحدة وتماسك المصريين ستحطم وتفشل جميع المؤمرات والمخاطر والتحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية ولن تستطيع أى جماعة أو جهة أن تشق الصف الوطنى المصرى الذى اختار الأمن والاستقرار والاتجاه نحو البناء والتنمية الشاملة وترسيخ دولة القانون والدستور والمؤسسات وإقامة الدولة المصرية المدنية والحديثة والديمقراطية.