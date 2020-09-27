رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المسعود: المصريون فضحوا كذب «الجزيرة» وفضائيات الدم والإرهاب

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:03 م
النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
وجه النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، تحية قلبية للمصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية لنجاحهم في فضح وتعرية أكاذيب وسموم وإشاعات قناة "الجزيرة" القطرية وإعلام وفضائيات الدم والعار لجماعة الإخوان الإرهابية التي تبث سمومها من قطر وتركيا ضد مصر.

وقال المسعود، في بيان اليوم، إن الشعب المصري العظيم نجح في فضح كذب وتدليس قناة "الجزيرة" القطرية وإعلام وفضائيات الإرهابية وذلك بعد بثهم لقطات على إنها مظاهرات حاشدة داخل مصر وقيامهم بإدخال أصوات من مظاهرات 30 يونيو عام 2013، والتي ثار فيها ملايين المصريين ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية ودولة المرشد والفاشية الدينية، مؤكدا أن المصريين كان لهم دورهم الكبير في فضح أكاذيب هذه القناة الإرهابية التي تحرض على الإرهاب أمام العالم كله من خلال كشف الحقائق الكاملة للفيديوهات الكاذبة التي تبثها قناة "الخنزيرة"، على وصفه.

وأكد النائب، أن المصريين يقفون صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي حققها الرئيس لمصر وشعبها، مؤكدا أن وحدة وتماسك المصريين ستحطم وتفشل جميع المؤمرات والمخاطر والتحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية ولن تستطيع أى جماعة أو جهة أن تشق الصف الوطنى المصرى الذى اختار الأمن والاستقرار والاتجاه نحو البناء والتنمية الشاملة وترسيخ دولة القانون والدستور والمؤسسات وإقامة الدولة المصرية المدنية والحديثة والديمقراطية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«داسوا على وشه بالجزمة».. الباز يكشف سبب غياب محمد ناصر عن «مكملين»

«الصحة» تكشف عن خطة التعامل مع إصابات كورونا بالمدارس

القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذة فى القاهرة

بعد مدها لنهاية العام.. طريقة التسجيل بمنحة العمالة غير المنتظمة

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطوير المبنى الإداري وورش وحدة الإنقاذ السريع

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

افتتاح وحدة التدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط

image description

صانع فخار: «الإخوان أرعبوا السياح والسيسى سيعيد الخير»

image description

انطلاق الكشف الطبي للطلاب الجدد بحضور رئيس جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

موقع التأمينات والمعاشات.. استعلم عن الخمس علاوات بالرقم القومى

حلقة جديدة من مسلسل «فضائح الإخوان».. فرح بالعياط ينقلب لمظاهرة مزعومة (فيديو)

«الصحة» تكشف عن خطة التعامل مع إصابات كورونا بالمدارس

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«3 أحصنة من عبدالعزيز وفاروق طمع في عربيتي».. حكايات إيهاب نافع مع الملوك

«المساجين يطلبونها».. حكاية شهرة «الزعيم» وإسماعيل ياسين في إيطاليا

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

المنتصر بالله.. عيّنه مسئول لـ«التنكيت».. وطلب «زقة» لابنته في «فنون الزمالك»

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

الفنانون يتلقون واجب العزاء في المنتصر بالله (فيديو)

«دموع وبكاء» في وداع المنتصر بالله (فيديو)

خطوة بخطوة.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2020

خطوات تقديم شكوى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بشكل قانوني

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
ماجد حبته
لبنان.. غاز وألغاز.. ولا حكومة!
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
المزيد

الثقافة

السبت.. افتتاح معرض «نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير المصري» بالهناجر

بعد رحيل أبو البنات.. مسرحية العالمة باشا تتصدر محركات البحث

احتفالية لتأبين سمير الإسكندراني على مسرح «الجيزة»

بعد توقف 8 أشهر.. عبدالدايم تتابع استعدادات تشغيل قصر ثقافة الإسماعيلية