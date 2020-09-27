إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة فى أرمينيا بعد اشتباكات مع أذربيجان

أعلنت أرمينيا، اليوم الأحد، الأحكام العرفية والتعبئة العامة بعد اشتباكات مع أذربيجان حول منطقة قره باغ المتنازع عليها.وقال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، على «فيسبوك» إن الحكومة قررت إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة، بحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.وتصاعد التوتر بين البلدين صباح اليوم، بعدما قالت يريفان إن قوات أذربيجان قصفت إقليم ناغورنو قرة باغ واتهمت باكو القوات الأرمينية بقصف مواقع عسكرية ومدنية لأذربيجان.ودعت روسيا لوقف فوري لإطلاق النار وبدء محادثات بعد المواجهات العنيفة بين الجيش الأذربيجاني وانفصاليين أرمينيين. وقالت وزارة الخارجية الروسية: «ندعو الطرفين للوقف الفوري لإطلاق النار وبدء محادثات لإعادة الاستقرار إلى الوضع».وشنت أذربيجان اليوم، حملة قصف على منطقة ناغورنو قرة باغ الانفصالية على ما أفاد الانفصاليون الأرمينيون الذي أعلنوا إسقاط مروحيتين عسكريتين تابعتين للجيش الأذربيجاني.وزادت أسوأ اشتباكات منذ عام 2016 احتمال اندلاع حرب واسعة النطاق بين أذربيجان وأرمينيا اللتين انخرطتا على مدى عقود في نزاع للسيطرة على ناغورنو قرة باغ.وأكدت رئاسة منطقة قره باغ أن الجيش الأذربيجاني بدأ صباح اليوم، قصف خط التَّماس بين الطرفين وأهداف مدنية، بما في ذلك عاصمة المنطقة ستيباناكرت (خانكندي، حسب تسميتها الأذربيجانية).وأعلنت وزارة الدفاع التابعة للانفصاليين أن قواتها أسقطت مروحتين أذربيجانيتين وثلاث طائرات مسيّرة.وأفادت وزارة الدفاع في أذربيجان بأنها أطلقت «عملية مضادة لكبح أنشطة القتال الأرمينية وضمان سلامة السكان».