صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد، أول تداولات الأسبوع، على صعود جماعي، بدعم من عمليات شراء مؤسسية على غالبية أسهم السوق، على خلفية قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 10952 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 2088 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 12656 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 4209 نقاط.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 2024 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 2919 نقطة.وفي سياق متصل، أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن اعتماد الجمعية العامة العادية للشركة نتائج أعمالها عن العام المالي 2019-2020، بصافي أرباح بعد الضرائب قيمتها 2.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 68% عما هو مخطط بانخفاض قدره 15% عن العام المالي 2018-2019، ووافقت الجمعية على توزيع كوبون نقدى على المساهمين بواقع 1.2 جنيه للسهم عن أرباح العام المالى 2019-2020 كما تم تجديد الثقة في مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات.وفي سياق منفصل، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، المالية والصناعية المصرية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، 625 ألف سهم، 250 ألف سهم، 127 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات العربية للمحابس، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، 75 ألف سهم، 1000 سهم، 125 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي 10 آلاف سهم، وباع مساهم رئيسي بالشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي 3100 سهم.فيما اشترى مجلس إدارة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 200 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، 162 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي الأهرام للطباعة والتغليف، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، 54.5 ألف سهم، 236 ألف سهم، على التوالي.وفي السياق ذاته، قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم 17 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهى: العربية للمحابس، المصرية للدواجن، الدولية للمحاصيل الزراعية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الألومنيوم العربية، التعمير والاستشارات الهندسية، مصر للفنادق، رواد السياحة- رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحى، القلعة للاستشارات المالية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، مرسى علم للتنمية السياحية، أودن للاستثمارات المالية، سماد مصر (ايجيفرت).