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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

5 أبراج يفضلون الهروب من الواقع.. هل برجك منهم؟

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:55 ص
أبراج
أبراج
سلمى بدر
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تؤثر الابراج كثيرًا على شخصية مواليدها، وطباعهم وطريقة تصرفهم ومواقفهم، لذلك تتحدث اليوم للدستور خبيرة الأبراج وعالمة الفلك عن الأبراج التي تختار أن تهرب من الواقع عندما تشعر بالحزن، الخوف والقلق.

- برج القوس:
تتميز الأبراج النارية بشكل عام بهروبها من الواقع، وخاصة مواليد برج القوس الذين يهربون من حزنهم وقلقهم وهمومهم من خلال اللجوء إلى عالم خيالي وحياة غير واقعية من ابتكارهم.

- برج الدلو:
عندما يصبح مواليد برج الدلو غير قادرين على حل مشاكلهم الحياتية، يلجأون إلى الانعزال والوحدة ويبتعدون عن الناس تمامًا لكي يعيشون في عالمهم البعيد عن الهموم والألم.

- برج الميزان:
يحتاج مواليد برج الميزان إلى الابتعاد عن الناس والواقع واللجوء إلى أحلام اليقظة لكي يعيدون توازنهم على المستوى النفسي.

- برج الحمل:
خوفًا على مشاعر مواليد برج الحمل وأحاسيسهم، يبتعدون عن الجروح والألم ويدخلون في عالم آخر أكثر أمانًا يحبسون أنفسهم فيه لفترة من الوقت حتى يستعيدون الشعور بالطمأنينة.

- برج الحوت:
يشتهر مواليد برج الحوت بأنهم أصحاب خيال واسع، ويعرف عنهم بأنهم حين تضيق بهم الدنيا يلجأون إلى عالمهم الخاص والذي يعتبروه أكثر راحة وأمان من الواقع المرير الذي يعيشون فيه.

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