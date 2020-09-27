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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

17 شخصًا محاصرون داخل منجم فحم بالصين جراء تراكم غازى

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:42 ص
منجم فحم بالصين
منجم فحم بالصين
وكالات
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ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الأحد، أن رجال الإنقاذ هرعوا إلى منجم فحم في مدينة تشونجتشينج بجنوب غربي البلاد بعد أن حوصر 17 شخصًا بداخله.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أفادت التقارير بأن المجموعة حوصرت بسبب الارتفاع المفرط لمستويات أول أكسيد الكربون داخل المنجم.

وتشونجتشينج هي مدينة مترامية الأطراف يسكنها أكثر من 30 مليون نسمة.

يشار إلى أن الصين هي أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم، وتعتبر مناجمها من أخطر المناجم في العالم.

وتحسنت معايير السلامة في السنوات القليلة الماضية ولكن الحوادث ما زالت مستمرة.

وشهدت مناجم الفحم الصينية 170 حادثة مميتة أدت إلى مقتل 316 شخصًا في عام 2019، وفقا لما ذكرته صحيفة الشعب الناطقة الرسمية باسم الحزب الشيوعي.

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